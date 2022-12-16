Aumentan choques hasta un 50 por ciento

Se incrementaron los siniestros de seguros de automóviles hasta en un 50 por ciento este año, a comparación del 2021, preocupa que los incidentes han ocurrido más en las calles y avenidas principales de Monclova, además de un incremento en la póliza.

Esto lo dio a conocer Arturo Cabrera Barrón, representante de una aseguradora indicó que los siniestros suceden en la Zona Centro de Monclova, en el bulevar Harold R. Pape, bulevar Juárez y Francisco I. Madero, donde se han registrado pérdidas totales de vehículos y personas fallecidas.

“Antes se hablaba mucho del factor por uso del celular o estado de ebriedad, pero últimamente se ha incrementado porque la persona no va concentrada. El panorama para el próximo año es que haya un incremento en las ventas de seguros en autos como vehículos de carga hasta en un 10 por ciento en el mercado”.

Externó que el incremento a la póliza del 5 al 10 por ciento podría ocurrir en el mes de febrero y marzo del 2023, derivado de la siniestralidad en accidentes, ya que en la últimas semanas no se han registrado robo de vehículos asegurados en la región centro.

“Debido a la pandemia del Covid-19, no hay muchos vehículos nuevos en las agencias y eso también ha creado que los seguros de los vehículos tengan un incremento, pues las piezas se tienen que mandar pedir de otros países y eso genera un costo como tiempo de espera entre 1 y 2 meses”