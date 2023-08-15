Contactanos
Coahuila

Aumentan escuelas colegiaturas

Exhorta UOE escuelas a que apoyen a familias.

Por Azucena Tenorio - 15 agosto, 2023 - 10:49 p.m.
En algunos casos los papás tienen que pagar mil 500 pesos más por mensualidad.
Incrementan colegios de Monclova el pago de mensualidad, de 3 mil pesos ahora los padres de familia tendrán que pagar hasta 4 mil 500 pesos, la crisis económica y el cambio de los planteles hizo dudar en dejar a sus hijos en las escuelas privadas. 

Muchas familias han sido afectadas de forma directa o indirecta por el tema de Altos Hornos de México y en tiempos donde los negocios, dependencias y más deben mostrar empatía, hay ciertos sectores como el educativo, que no ven todo el panorama e incluso han retirado las becas a los alumnos.

Cuestionado al respecto, el presidente de la Unión de Organismos Empresariales (UOE), Marco Antonio Ramón, dijo que las escuelas públicas y privadas deben apoyar a los padres de familia con la disminución de cuotas y útiles escolares para este ciclo escolar.

“Pedimos a todas las instituciones que hagan un esfuerzo también en apoyar a ese situación tan complicada para los papás porque todos los precios están por las nubes, los colegios pueden optar por que se paguen en parcialidades u ofrecer descuentos”

Señaló que el trato de las instituciones educativas del sector privado tienen que cambiar en la región centro a diferencia de otros lugares como Saltillo y Monterrey que ahora tienen un desarrollo y bonanza económica sobresaliente.

“Esto es tarea de todos, tenemos que salir adelante y lo haremos, pero las instituciones deben ponerse más flexibles porque hay muchas familias que pasan malos momentos”

Por último, Marco Ramón externó que los empresarios han sido solidarios y han bajado los precios, además de equipar a algunas instituciones con útiles escolares.

 

