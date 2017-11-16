Aumentan extorsiones por derrama económica

El número de extorsiones telefónicas han tenido un incremento en los últimos días ante la derrama económica que se espera para el mes de diciembre, en donde se utilizan números locales para engañar a la gente.

A través de las redes sociales la población alertó sobre las llamadas de extorsión, en las que las personas se hacen pasar por familiares en peligro para pedir dinero de rescate o bien para no arremeter en contra de ellos.

Esta semana comenzaron a circular publicaciones en los grupos de denuncia de Facebook de la ciudad, en donde los usuarios de estas redes dan a conocer los números que son utilizados con este fin.

Dentro de los números que han sido identificados de extorsionadores está el 866 1382139 y el 866 1381630, en donde las personas señalan que han recibido llamadas de una mujer llorando y pidiendo ayuda.

Y es que durante esta temporada se espera una importante derrama económica por el pago de aguinaldo y ahorro a los trabajadores, por lo que se espera que se incrementen este tipo de llamadas por las personas que buscan aprovecharse de la situación.

Ante las extorsiones telefónicas las autoridades han recomendado no contestar llamadas de números desconocidos, en caso de contestar colgar de inmediato y no caer en su juego, así como no proporcionar ningún tipo de información, registrar los número telefónicas, para bloquearlos y reportarlos a las autoridades.