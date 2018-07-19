Aumentan los robos y asaltos

En un 11 por ciento aumentó el índice de robos y asaltos en Monclova en las últimas dos semanas; taxistas, tiendas de conveniencia, peatones y viviendas, han sido atracadas sin que hasta ahora la estrategia policiaca dé resultados.

Gerardo Arellano Acosta; director de Seguridad Pública Monclova.

El director de Seguridad Pública Gerardo Arellano Acosta reconoció el incremento de los asaltos, como los ocurridos a tres taxistas la noche del martes y el asalto a una tienda de la Progreso.

Afirmó que trabajan en coordinación con las diversas corporaciones policiacas: “El negocio asaltado nos proporcionó imágenes, pero están encapuchados, toca a la Agencia de Investigación dar con el paradero de los delincuentes? mencionó.

En relación a los asaltos a taxistas dijo que la impresión de estos delitos son cometidos por gente que de manera ocasional realizan el delito, así mismo son hechos que no guardan relación uno con otro sino de forma ocasional.