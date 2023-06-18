Aumentan solicitud de créditos de Infonavit

A la alza la solicitud de créditos Infonavit en la región Centro, esto a pesar de la crisis que se vive en Altos Hornos de México y el impacto que tiene en diferentes sectores de la sociedad, con un incremento en el número de trámites realizados en lo que va del año en relación a las del 2022.

Gustavo Díaz Gómez, Delegado del Infonavit en Coahuila informó que la situación de Altos Hornos de México y el impacto que tiene en la economía local, no influye en la disminución de solicitudes de crédito.

Al contrario, señaló que se tiene un incremento de alrededor de un 40 por ciento en relación a lo que se presentó en el mismo periodo de tiempo del año pasado.

Comentó que en lo que va del año se han colocado mil 047 créditos en la región Centro, que representa el 14 por ciento de los créditos otorgados en todo el estado, 400 créditos arriba de la cifra del año pasado.

Señaló que la solicitud de créditos se mantiene en la región Centro, donde el Infonavit crea nuevos productos, nuevas opciones para atender las necesidades de los trabajadores, ya sea en la compra de una vivienda, construcción o remodelación.

Mencionó que las necesidades que los trabajadores tienen en la actualidad no son las mismas que hace años, por lo que se crean nuevos créditos para satisfacer las necesidades de la gente y aprovechen su crédito.

Así mismo mencionó que la situación de AHMSA tampoco incrementó la cartera vencida, ya que la productividad, el trabajo en las empresas se mantienen, por lo que los trabajadores no se han visto afectados y siguen cumpliendo con sus pagos.