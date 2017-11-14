Aumentan un kilogramo gemelitas hospitalizadas

Las gemelas que presentaban un estado crítico de desnutrición y afectaciones a su salud cumplen hoy una semana con tratamiento médico en el hospital general Amparo Pape de Benavides, una presenta una neuroinfección que la mantiene grave, otra está estable.

Aún y cuando una de ellas está grave dentro de una incubadora por tratamiento para la infección neurológica que presenta y es atendida por el personal de Cuidados Intensivos en Pediatría ambas han aumentado un kilogramo en su peso, han respondido satisfactoriamente a la alimentación que se les da en el nosocomio.

A su arribo al hospital del Seguro Popular, las menores registraban un peso de alrededor de 3 kilogramos y 500 gramos, lo cual estaba debajo de la mitad del peso promedio de unas niñas de ocho meses de edad, lo cual alarmó a las autoridades.

A la fecha, el director del nosocomio Ángel García Rodríguez, dio a conocer que la evolución ha sido positiva, excepto por la sepsis (infección generalizada) que presentó una de las pequeñitas luego de ser sometida a una punción lumbar.

“Aumentaron casi un kilo en los seis días, toleran la alimentación vía oral, casi pesan los cinco kilos, llegaron pesando 3 kilos con 500 gramos han recuperado el peso que no tenían, si siguen con esta buena evolución podrán ser dadas de alta”.

Efectivamente, la falta de una buena alimentación en las menores generó la desnutrición severa por la que se les complicó su salud.

El hospital tiene indicaciones de no dejar salir a las menores con sus padres, al ser dadas de alta serán resguardadas por la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia, quien lleva el caso desde el momento en que el nosocomio reportó la situación.

“Su problema era la falta de alimentación, por ello el cuadro de desnutrición, ahorita ya tienen reflejos aumentados, están híper reactivas y con mejor semblante”, concluyó el médico.