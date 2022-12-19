Aumentan ventas en un 50% en Pulgas

Comerciantes ambulantes registran un aumento de hasta un 50 por ciento en sus ventas, con la derrama que se dio entre la población con el pago de ahorro y aguinaldo, y con un mayor flujo en las pulgas.

El coordinador de la Unión de Comerciantes Ambulantes, Rogelio Iracheta, señaló que en las últimas semanas se incrementó la afluencia en las pulgas, por las personas que acuden a realizar sus compras para la temporada.

En especial se incrementa la compra de artículos de decoración, así como juguetes y ropa, pero en sí, todos los comerciantes se ven beneficiados con la derrama económica que se da en esta temporada del año.

Mencionó que las ventas han tenido un buen incremento con un 40 o 50 por ciento, lo que representa una importante recuperación, sobre todo ante la situación que se registró en los últimos meses.

“Se ha tenido una buena recuperación, hay algunos que incrementaron sus ventas un 40 o 50 por ciento, no hablo de todos, porque hay muchos que todavía no van a surtir nueva mercancía debido a que todavía no juntan dinero para ir a surtir”.

Esperan que esta semana continúen a la alza las ventas en las “pulgas”, lo que permitirá que los comerciantes aprovechen la derrama económica.

Señaló que en esta temporada se ha logrado controlar a los vendedores foráneos, aquellos que vienen de Estados Unidos por temporada y acuden a las pulgas para ofrecer algunos artículos, pero gracias a la coordinación con las autoridades, se impidió que se instalen en las pulgas y representen una competencia desleal.

“Son personas que vienen sólo por temporada, y quieren vender los artículos que traen, lo que representa una competencia desleal para los comerciantes que estamos aquí, con frío y calor, pero este año se ha logrado controlar y de esta manera beneficiar a los comerciantes locales”, indicó.