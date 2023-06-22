Aumentará 65% precio del hielo

Debido a la ola de calor y alta demanda hielo a nivel nacional, empresas de la localidad anunciaron un incremento de precio a 28 pesos para sus compradores y negocios, sugiriendo que el precio para los clientes de 43 pesos.

En algunas tiendas de conveniencia la bolsa de 5 kilos cuesta 32 pesos, por lo que se espera que este aumente a partir de hoy viernes.

“Todos los proveedores están haciendo lo mismo ya que no se dan abasto por el calor que hace, el refresco se calienta nada más donde lo sacan del refrigerador de mi tienda y lo llevan a su mesa”, dijo una dueña de un depósito.

Melissa señaló que a ella le surten barras de hielo para la cerveza y también ya no se dan abasto, por semana le llevan 3 barras y no completa porque el cliente también ocupa, además hay incremento de compra de cerveza y también se empieza a ver un desbasto.

A pesar de que piden más barras de hielo para el negocio, los trabajadores mencionan que solo cargan con lo ya estipulado, dicen que lo volverán pero ya no regresan.

“En un fin de semana vendía 20 cartones de una sola marca y ahora vendo 40, y no completo. No hay hielo por ninguna parte, y con el hielo que regalo con la compra de cerveza, si la limito un poco para que todos alcancen y los clientes se molestan porque quieren más”