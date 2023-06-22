Aumentará el precio del hielo debido a la ola de calor

Azucena Tenorio.- Debido a la ola de calor y la alta demanda de agua y hielo a nivel nacional, una empresa de hielo, anunció el incremento de precio a 28 pesos para sus compradores y negocios, sugiriendo que el precio para los clientes sea de 43 pesos.
En algunas tiendas de conveniencia la bolsa de 5 kg cuesta 32 pesos, por lo que se espera que este aumente a partir de mañana viernes.
“Todos los proveedores están haciendo lo mismo, ya que no se dan abasto por el calor que hace, el refresco se calienta nada más donde lo sacan del refrigerador de mi tienda y lo llevan a su mesa”, dijo una comerciante de un depósito.
Señala que a ella le surten barras de hielo para la cerveza y también ya no se dan abasto, por semana le llevan 3 barras y no completa porque el cliente también ocupa, además hay incremento de compra de cerveza y también se empieza a ver un desbasto.
A pesar de que se piden más barras de hielo, los trabajadores mencionan que solo cargan con lo ya estipulado, dicen que lo volverán a traer pero ya no regresan.