Aumentará gasto de nómina municipal

El aumento al salario mínimo que se aplicará en 2023 implicará un mayor gasto para los municipios, ante el ajuste que se realizará a la nómina para cumplir con este concepto de acuerdo a lo establecido por el Gobierno Federal, además de que se analizará el tema de las multas

El ayuntamiento de Monclova realizará el análisis para determinar el impacto que tendrá esta disposición, no sólo en el tema del salario tabulado, también en las prestaciones que se otorgan de manera contractual y están sujetas al salario del trabajador.

Como se recordará a partir del próximo año el salario mínimo pasará de 172.87 a 207.44 pesos, que representa un incremento del 20 por ciento, de acuerdo a lo autorizado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI).

De acuerdo a la información de la página de transparencia del municipio de Monclova el 7 por ciento de los trabajadores está por debajo del salario mínimo que se aplicará para el 2023, por lo que se deberá realizar el ajuste pertinente.

En su totalidad son trabajadores de confianza con salarios por debajo de 207 pesos diarios, de áreas como limpieza, forestación, DIF Municipal, por mencionar algunos.

El Alcalde Mario Dávila Delgado señaló que es un tema que se debe analizar para ver el impacto que se tendrá y realizar los ajustes necesarios, para otorgar el salario mínimo que establece la federación.

Esto representará un impacto al ayuntamiento que deberá hacer este ajuste con el mismo presupuesto que se otorga en cuanto a participaciones, lo que representa un mayor gasto en la nómina municipal.

En el tema de las multas, mencionó que estas están sujetas al UMA (Unidad de Medida y Actualización) y no al salario mínimo, por lo que no se prevé un incremento, pero se debe de analizar el tema y en caso de ser necesario presentar al Congreso del Estado para que se autorice.