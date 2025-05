Aumentarán taxis sus tarifas

El sector de taxis en la región enfrenta una presión económica sin precedentes debido al alza desmedida en los precios de refacciones, lo que podría traducirse en un inminente aumento en las tarifas para los usuarios. Javier Hernández del Ángel, representante de los trabajadores del volante, advirtió que mantener operativa una unidad es cada vez más costoso, con incrementos que oscilan entre el 40 y 60 por ciento en piezas básicas para el funcionamiento del vehículo.

"Todo ha subido: el lubricante, las bujías, las llantas, ni se diga. Lo poco que nos queda, se lo lleva el carro. Un kit de clutch para Tsuru, que antes costaba 950 pesos, ahora está en 1,500 o 1,600 pesos", explicó Hernández del Ángel. Añadió que una reparación integral de un Tsuru, considerado el vehículo más accesible para este tipo de servicio, puede alcanzar fácilmente los 14 mil pesos, una cifra impensable para muchos trabajadores del volante que apenas logran cubrir sus gastos diarios.

El dirigente también cuestionó la narrativa oficial sobre el precio de la gasolina, asegurando que el gobierno anunció una baja en el costo del combustible, cuando en realidad ha superado los 27 pesos por litro. "Fue una jugada del gobierno decir que iba a bajar, cuando en realidad subió muchísimo. Cada vez que llenamos el tanque es más lo que se nos va, y eso no se recupera con las tarifas actuales", lamentó.

Ante este panorama, el gremio advierte que si no hay una estrategia que alivie la carga económica del transporte, no tendrán otra opción más que ajustar las tarifas. "No queremos afectar al usuario, pero estamos obligados a subir tarifas. Hoy, tener un carro trabajando sale carísimo", afirmó Hernández del Ángel. Mientras tanto, los conductores se mantienen a la expectativa de una posible revisión tarifaria que les permita continuar brindando el servicio sin caer en pérdidas.