Aumentaron abortos en abril; mes del niño

Durante el mes de abril se realizaron 28 interrupciones del embarazo en el Hospital Amparo Pape de Benavides, convirtiéndose en la cifra más alta que ha registrado el hospital desde que se obtuvo la acreditación.

Desde el mes de marzo comenzaron a aumentar las solicitudes tras la disminución de contagios por Coivd-19 en la localidad, en marzo se presentaron más de 15 interrupciones, pero abril arrasó con las cifras ya registradas.

Al hospital acudieron mujeres desde los 18 años hasta los 40 años de edad, las pacientes refirieron los motivos por el que quisieron la interrupción, siendo el principal que no estaba en sus planes el tener un bebé, la situación económica por la que pasan o la situación emocional que atraviesan.

"El tratamiento es totalmente conservador, no invasor ya que es por ingesta de pastilla y se le da un seguimiento después de la interrupción, se logró que no hubiera ninguna complicación en el transcurso".

Señaló que en este mes no acudieron menores de edad pero si se registraron con anterioridad, en este caso pueden acudir acompañadas de un adulto pero no son obligadas a no interrumpir el embarazo ni se procede a informar a las autoridades como la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif).

"Es una decisión propia la cual es respetada y apoyada por el personal de salud, pero esto no quiere decir que se haga promoción, ya que existen métodos de planficación familiar".