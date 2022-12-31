Aumentaron ventas 80%

Al incrementarse las ventas en comida y productos hasta en un 80 por ciento este diciembre, la Cámara Nacional del Comercio (CANACO) en Monclova calificó como un buen año 2022 en comparación del anterior.

Los últimos tres días se volvieron a incrementar las ventas en todos los sectores, sobre todo en la comida y ropa, para el festejo de fin de año, lo que generó un buen cierre de año para el comercio local que ya había registrado un alza en ventas desde antes del 24 de diciembre.

“Es el mejor mes para nosotros los comerciantes, diciembre siempre ha sido el mejor mes en ventas y nos da un gusto, será hasta enero del 2023 cuando tengamos un balance del cierre de mes y analizar cómo nos fue este año”, dijo el presidente de la Canaco.

Arturo Valdés Pérez señaló que lo que será difícil será este enero 2023 ante la cuesta del mes, ya que todo el mundo ha gastado su dinero tanto en prestaciones como la quincena, así como el incremento de energéticos así como la repercusión del aumento del salario mínimo.

“Los que dará un respiro es que Altos Hornos de México dará el ahorro en enero, por eso esperamos un poco más de ventas en la localidad, mejorando la economía de Monclova y por ende a los negocios que dependemos de ella”.