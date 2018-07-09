Aumentó 20% crimen; acepta jefe policiaco

El Director de Seguridad Pública de Monclova reconoció un incremento de un 20 por ciento de homicidios por arma de fuego, relacionados con drogas y riñas.

El titular de la Policía Municipal de Monclova, Gerardo Arellano Acosta, mencionó que en lo que va del año se han registrado seis homicidios por arma de fuego, a comparación con el año anterior.

Basándose en el mes que trascurre, señaló que se ha elevado un 20 por ciento, por ello implementarán un operativo de desarme.

Cabe recordar en el mes de marzo, ejecutaron a un peluquero en su negocio ubicado en la colonia Cañada Norte, los asesinos huyeron en un automóvil que los esperaba frente al negocio y que horas después fue hallado en la colonia Miravalle.

El más reciente asesinato, se registró hace una semana en la colonia Ciudad Deportiva, un mecánico de 36 años de edad que fue ejecutado a balazos.