Aumento a mínimo no satisface las carencias

El incremento de 8 pesos que se autorizó al salario mínimo, no satisface las necesidades básicas de la población, pero el representante de la CTM Monclova señaló que en la región Centro del estado ningún trabajador gana el salario mínimo, todos reciben más de esa cantidad.

Tras el anuncio del aumento que se aprobó esta semana, en donde el salario mínimo paso de 80.04 pesos a 88.36, Carlos Mata López señaló que es un incremento que no satisface las necesidades que se generan con los aumentos y la inflación que se registrará a partir de enero.

“Los índices inflacionarios que maneja el Gobierno de la República no son los que aquí vemos, además que la región es una región cara, pero eso los salarios son más elevados, son más competitivos y permiten al trabajador sobre llevar la situación”.

Indicó que en la región Centro todas las empresas ofrecen salarios de dos veces y medio el salario aún con el incremento que ya se aplicó, por lo que estos aumentos no se aplican en la región y únicamente se aplican los salarios mínimos en multas y al momento de otorgar créditos.

Mencionó que de todas formas se tomará como base en las revisiones contractuales con el fin de mantener la diferencia que existe entre el salario que perciben los trabajadores y los salarios mínimos, incrementando así sus percepciones.

Así mismo señaló que ante la situación que existe a nivel nacional es responsabilidad de los empresarios otorgar mejores salarios, en donde incrementen sueldos al ver si un trabajador no gana lo suficiente y con esto ayudar a mejorar su calidad de vida, lo que ayuda a mejorar su desempeño laboral.