Aumento canasta básica hasta 50%

MONCLOVA., COAH.-Incrementos de hasta el 50% en el costo de la canasta básica es lo que han podido observar las amas de casa, quienes aseguran que ahora hacen una despensa mínima de mil 700 pesos cuando antes acabalaban la misma cantidad de productos con mil o mil 100 pesos por semana.

También lee: Es virus VSR más peligroso que COVID-19, alerta Salud Coahuila

María Luisa dijo que en este mes de diciembre se dispararon los costos de los artículos de la canasta básica y algunos abarrotes, siendo el aceite para cocinar, el huevo y la lechuga, los que más han incrementado su costo.

“En la última despensa que realicé para mi hogar noté que la tapa de huevo ya está en 100 pesos en algunos lugares, mientras que la fruta y la verdura se han elevado hasta en un 70% de su costo real, siendo un claro ejemplo de esta situación la lechuga, la cual costaba menos de 10 pesos por pieza y ahora la encuentras hasta en 50 pesos”.

Otro caso es el costo del aceite comestible siendo el más económico el que presenta un costo de 45 pesos por 900 mililitros, mientras que los más costos suben incluso de los 100 pesos por la misma cantidad.

Por su parte la señora Yazmín Lara dijo que los costos de su despensa se han incrementado en más de un 30%, además ha notado que ropa básica como son los pans y sudaderas que les piden a los niños para las pastorelas incrementaron su costo hasta en un 60%.

“Podemos como amas de casa buscar hacer rendir el dinero comprando en distintos establecimientos, pero lo que te ahorras en el costo de la comida lo gastas en la gasolina, por lo que la ley de la oferta y la demanda no se establece, en mi caso pago por la despensa 300 pesos más que en el mes de noviembre trayendo los mismos artículos”.

En el caso de la señora Deyanira López es el huevo y la tortilla lo que ella considera que está más costoso hoy en día así como las frutas, verduras y carnes, asegurando que anteriormente hacía una despensa básica semanal con mil 200 pesos y ahora paga más de mil 600 pesos por la misma cantidad de artículos.

Los comerciantes se aprovechan porque es diciembre, los costos de los artículos se están elevando sin consideración y cada vez es más difícil cumplir por lo menos con los artículos básicos para la alimentación de la familia.-