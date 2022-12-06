Aumentó DIF Monclova atención a ciudadanos

Durante este 2022, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia aumento la atención a la ciudadanía a través de programas de asistencia social, culturales, recreativos y de salud.

La presidenta honoraria del DIF, doctora Leticia Carrillo Acevedo, destacó que todos los meses del año se ha tenido una actividad permanente y enfocada a satisfacer las demandas de las clases más vulnerables.

Recordó que iniciando el año se actuó de manera inmediata en los días más helados de enero, recorriendo las colonias donde habitan familias en situación precaria, a quienes se les entregó cobijas y alimento.

A la par de ejecutar programas permanentes como la entrega de despensas a adultos mayores, atención a grupos de la tercera edad en actividades artísticas como canto, danza y rondalla, también se cumple con agenda exterior en coordinación con otros departamentos y dependencias.

‘Estamos seguros que este 2022 ha sido un gran año para DIF Monclova, porque el objetivo de la creación de esta institución se está cumpliendo de manera cabal y puntual’ destacó la primera dama de Monclova.

Enfatizó que este año fue de mucho trabajo en materia de orientación psicológica, toda vez que durante los primeros meses del año se incrementó de manera notable el índice de suicidios, por lo que se tuvo una agenda sobre el tema de prevención y otros relacionados con la salud mental.

Agregó que a través de Instancia de la Mujer, se realizaron 5475 atenciones de asesoría legal, psicológica, prepa abierta, talleres, mujeres violentadas, entre otras.