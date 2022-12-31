Contactanos
Coahuila

Aumentó servicio de funerarias

Debido a accidentes que se han registrado en la región centro

Por Azucena Tenorio - 31 diciembre, 2022 - 08:55 a.m.
Los trabajadores comentaron que no hubo casos de suicidio este mes.
Incrementan servicios en las funerarias de Monclova durante este mes a comparación del año 2021, esto debido a accidentes que se han registrado en la región centro así como otros se han debido a muertes naturales.

Esto lo dieron a conocer los mismos trabajadores de distintas funerarias de la localidad, quienes mencionaron que si se vio más flujo de personas que iban a preguntar por precios, así como las atenciones que se dieron al menos durante una semana.

Aunque no dieron datos específicos sobre cuántos cuerpos recibieron cada día o cada semana, si indicaron que fue un incremento a comparación de otros meses del año, e incluso que el año pasado.

Detallaron que se velaron cuerpos de personas que fallecieron por accidentes automovilísticos fuertes, ya sea que ocurrieron en la carretera federal 57 o en la ciudad, además de otras personas que fallecieron a causa de su edad o por enfermedades crónico degenerativas.

Los trabajadores de las funerarias San Gabriel y La Paz de Monclova señalaron que por fortuna este mes no se registraron casos de suicidios ya que año con año se registran muchos, debido a que las personas recuerdan a sus seres queridos que se adelantaron ene l camino o bien, se encuentran solos y tienen problemas emocionales o económicos.

