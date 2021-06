Aún no les pagan las utilidades

Coahuila

A ex trabajadores de la empresa Joyson.

Ex trabajadores de Joyson exigen pago de utilidades correspondientes al ejercicio 2020.

Ex trabajadores de la empresa Joyson manifestaron su molestia, luego de que la empresa no les ha depositado el pago de utilidades, el cual se les entregaría desde el pasado lunes 21 de junio, sin que se les dé una fecha y únicamente los hacen dar vueltas, sin que cuenten con el recurso para ello.

Cansados de las mentiras, los ex trabajadores de la que se encuentra ubicada en el cordón Industrial de Frontera, decidieron alzar la voz, para exigir que la empresa cumpla con este pago.

Señalaron que por medio de un comunicado se les informó que el lunes se les haría entrega de una Clabe Interbancaria para cobrar sus utilidades, pero al comunicarse con la empresa no les contestaron, sino hasta el martes en donde les dan una Clabe para que acudan a las sucursales de Banorte a cobrar.

Comentaron que al acudir a la sucursal bancaria, les dijeron que no se reflejó el depósito por lo que no lo pudieron cobrar.

Al comunicarse de nueva cuenta con la empresa, a algunos les dijeron que este viernes se les depositaría, mientras que a otros les dijeron que sería hasta el martes 29 de junio, sin que se dé una solución.

"Les dije que porque echaban mentiras y decían a unos una cosa y a otros otra, que no se tenía el dinero para andar dando vueltas, y la persona me dijo que de eso se trata de que anden dando vueltas, porque no saben cuando se va a dar".

Dentro de las personas que se han visto afectadas, se encuentran jóvenes que vienen desde San Buenaventura, algunos no tenían para regresar a su casa, por lo que incluso pensaban regresarse caminando, por lo que señalan que no es justo que se juegue de esta manera con los trabajadores.