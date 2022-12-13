Aun no registran alza en las ventas

MONCLOVA., COAH.-Debido a que no todas las empresas han cubierto el pago de aguinaldos a sus trabajadores, las tiendas de ropa y calzado de la zona centro de este municipio aun no lucen abarrotadas como en otros años, toda vez que no todas las personas cuentan ya con los recursos económicos suficientes para adquirir su “Oufit” navideño.

Aunque las calles del primer cuadro de la ciudad lucen llenas de personas quienes se encuentran realizando las compras propias del mes de diciembre, las tiendas de ropa y calzado no lucen con una gran cantidad de personas en su interior y esto se debe al parecer a que muchos trabajadores aun no reciben su aguinaldo, toda vez que legalmente las empresas tienen hasta el día 20 de este mes para cubrir dicha prestación.

Al entrevistar los ciudadanos que caminaban por el centro de la ciudad, estos aseguraron que están buscando ofertas en algunos artículos, ya que la ropa, el calzado y los juguetes los buscarán hasta recibir la mencionada prestación o luego de que pase la quincena para no quedarse sin recursos económicos.

“Esta primer quincena del mes ya se alargó mucho, a lo mejor nos adelantamos y gastamos la pasada quincena esperando que nos pagaran el aguinaldo los primeros días de diciembre, pero no fe así, por lo que nos toca apretarnos el cinturón unos días mientras llega el esperado dinero que servirá para pasar unas felices fiestas rodeados de nuestros seres queridos”.

También las encargadas de algunas tiendas de ropa y calzado mencionaron que hasta el momento las ventas no se han incrementado pues aseguran la gente ya es más prudente a la hora de cuidar sus recursos y prefieren gastar poco para ahorrar y así no sentir la cuesta de enero tan pesada.