Autorizan a IP más proyectos eléctricos

CIUDAD DE MÉXICO.- Para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) logre quedarse con 54 por ciento del mercado de generación como lo anunció el Presidente, es necesario que invierta más, mejore sus procesos y tarifas y no limitando los permisos al sector privado, según expertos consultados.

“La CRE, en su función de regulador, no puede limitar los permisos de generación si cumplen con todos los requisitos. La única forma es que la CFE logre su 54 por ciento es ofreciendo precios más competitivos en el mercado y supliendo lo que el mercado necesita.

“La intención de la reforma energética era eso exactamente, poner a la CFE a competir con los privados, en términos de quien generaba lo más barato posible. Además, el mercado necesita energía renovable por muchas razones, entre ellas los compromisos de empresas internacionales de operar de manera sustentable”, expuso Elie Villeda, especialista en energías renovables.

Además Jorge Arrambide, especialista en energía del despacho Santos elizondo, dijo que la CFE necesitaría cambiar la regulación para quedarse con ese 54 por ciento del mercado que quiere el Gobierno.

Actualmente los artículos 25, 26 y 28 de la Constitución y la ley de la industria eléctrica no permiten limitar el porcentaje de generación de electricidad de los participantes privados, afirmó Jorge Arrambide, especialista en energía del despacho Santos Elizondo.

“Sería muy preocupante que si una persona o empresa que vaya a tramitar su permiso de generación ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE) se lo nieguen porque la participación privada ya excede el 46 por ciento, además la Ley también establece, y esto es muy importante, que el acceso a la red de distribución eléctrica tiene que ser de acceso abierto y no discriminatorio”, dijo.

Arrambide dijo que CFE deberá elevar considerablemente su inversión para construir nuevas centrales eléctricas y mejorar su eficiencia en las actuales.

Federico Muciño, socio de la consultora energética Epscon, coincidió en que las inversiones de la CFE van retrasadas.

Resaltó que debido a las ineficiencias de CFE las tarifas eléctricas a nivel industrial son mayores a las que las empresas pueden acceder con generadores privados, lo que incrementa la demanda y a su vez la participación de la IP en la generación.

Por lo pronto, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó el 30 de septiembre en sesión de Gobierno 25 nuevos proyectos privados eléctricos, cuya inversión se calcula en 9 mil 526 millones de dólares.

La capacidad instalada de estos proyectos será por 5 mil 191 megawatts. Los dos proyectos más grandes corresponden a la empresa Alternativa Energética de México y se desarrollarán en Zacatecas y Sonora, con una capacidad de 585.2 megawatts cada uno.