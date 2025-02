Auxilian policías a un motociclista

Pedro Rodríguez, un usuario activo de Facebook, decidió compartir su experiencia positiva con elementos de Seguridad Pública, quienes están implementando una nueva estrategia de proximidad social. En su publicación, Rodríguez expresó su agradecimiento hacia la patrulla número 1053, que le brindó asistencia en un momento complicado.

El incidente ocurrió después de un largo día de trabajo, cuando la moto de Pedro se quedó sin batería y no encendía. "Al salir de trabajar, mi moto no encendía porque se descargó la pila. Me la traje caminando un rato intentando parar algún carro, pero ninguno se paraba. Estuve como 40 minutos caminando y haciendo paradas", relató Rodríguez.

En medio de su frustración y cansancio, Pedro se encontró con la unidad 1053 de Seguridad Pública. "Les pedí que me pasaran corriente, pero no traían cables para hacerlo. Sin embargo, no se rajaron y me ayudaron como pudieron", comentó. Los agentes no solo intentaron ayudarlo a arrancar su moto, sino que también le ofrecieron apoyo adicional al llevar su vehículo hasta su hogar.

Rodríguez destacó que este tipo de acciones son fundamentales para mejorar la relación entre los ciudadanos y las fuerzas del orden. "Quiero darle un gran agradecimiento a esta patrulla por su ayuda en un momento difícil. Es reconfortante saber que hay personas dispuestas a ayudar en situaciones inesperadas", expresó en su post.

La experiencia de Pedro resalta el compromiso de Seguridad Pública por establecer una mayor cercanía con la comunidad y demostrar que están ahí para servir y proteger a los ciudadanos más allá de las intervenciones habituales. Este tipo de iniciativas no solo fomentan la confianza en las autoridades, sino que también promueven un ambiente más seguro y solidario en la sociedad.

Rodríguez concluyó su mensaje con un llamado a otros ciudadanos para reconocer el esfuerzo y dedicación de quienes trabajan para mantener el orden y la seguridad en las calles. "Es importante valorar estos actos y mostrar gratitud hacia aquellos que nos ayudan cuando más lo necesitamos", finalizó.