Avala PC seguridad de 200 guarderías

De manera recurrente se realizan inspecciones en el interior y exterior de cerca de 200 guarderías en Monclova para garantizar la seguridad de los pequeños, indicó Carlos Herrera ,director de Protección Civil.

Señaló que esta revisión se realiza en base a un oficio de la subsecretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado, las cerca de 200 guarderías se revisan anualmente y deben operar al 100 por ciento.

Cuando se les hacen observaciones deben atenderlas o de lo contrario puede existir suspensión temporal, suspensión definitiva, multa económica o clausura, ninguno de estas opciones se han realizado en la ciudad ya que todas cumplen en tiempo y forma, atendiendo las observaciones.

Las observaciones se tienen que sustentar y hacer lo conducente en cuanto a la inspección que se les hace, de lo contrario no podrá operar pues tienen que recibir el visto bueno.

Señaló que se han hecho señalamientos mínimos como exposición de cable eléctrico hasta la prevención de una fuga de gas, el Director comentó que son constantemente revisados porque es una preocupación de los tres niveles de Gobierno.

“No se han tenido anomalías, como las guarderías se tratan con lupa, en caso de tener un problema hay que revisarlas pero comúnmente operan bien”, comentó el Director.