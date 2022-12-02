Avanza Coahuila en escrituración

El Estado de Coahuila es de los que tienen menor problemática en cuanto a escrituras, señaló Enrique Martínez y Morales, quien mencionó que solo tiene un rezago del 16 por ciento según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el corte del 2020.

En el resto del país se cuenta con el 28 por ciento de las viviendas que no cuentan con escrituras, Enrique Martínez y Morales, secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial indicó que se trabaja en eliminar los obstáculos que tienen las familias para escriturar, uno de ellos es el problema económico y otro es el jurídico, cuando el terreno o vivienda tiene demanda, está hipotecado o en juicio sucesorio.

Los municipios con mayor población como Saltillo, Torreón y Monclova, son los que tienen mayor rezago, señaló el secretario de vivienda, por lo que se trabaja con el Congreso del Estado para crear decretos o buscar más opciones.

“En los cinco años de gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís se han beneficiado a más de 93 mil familias con escrituras, de esas, 14 mil elaboradas por Certturc, los municipios y las demás por el Infonavit y otros, pero con apoyo del estímulo estatal, con esto combatimos el rezago en un 30 por ciento”

En el caso de la región centro se tienen áreas de oportunidad importantes como el lote 23 donde hay 13 colonias, donde una de ellas es la colonia Las Esperanzas donde hay 230 lotes, la Sección 288, y en la colonia 23 de Abril donde se beneficiarán 95 familias, entre otros sectores.

“Venimos arrastrando en todo el país una falta de certeza jurídica y patrimonial, precisamente es porque se han dado muchos fraudes a lo largo del tiempo, no solo de una casa, sino de lotes y colonias enteras. Coahuila es de los estados menos emproblemados en este sentido”