Avanza instalación de celdas solares

Se lleva un avance del 70 por ciento en la instalación de las celdas solares de la Unidad Norte, la próxima semana se instalarán 240 celdas con el fin de reducir el consumo de la energía eléctrica, dio a conocer el coordinador Luis Carlos Talamantes Arredondo.

El proyecto consta de 3 partes, en las cuales se instalarán 240 en cada una para dar un total de 720 celdas solares, el programa fue autorizado en el mes de mayo y el costo corre por la rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila.

"Ya está lista la instalación mecánica y el terreno listo para recibir las celdas, los trabajadores están utilizando la tubería para el cableado, esperamos que en la siguiente semana lleguen las celdas, aunque el contrato termina en noviembre, la compañía externa está avanzando rápido"

El consumo mensual de coordinación anda alrededor de 490 kilowatts con la tarifa cara ante la Comisión Federal de Electricidad. Las celdas solares ayudarán a reducir la tercera parte del consumo en un mes, señaló que tienen aparatos de aire de cinco toneladas, de diez, veinte y en la Sala de Seminarios tienen hasta de 50 toneladas.

"Lo que generen las celdas solares se interconectarán a la red eléctrica de todo el campus, y dependiendo si estamos consumiendo de los aparatos de aire y alumbrado, me proveerán esa energía. La Comisión Federal de Electricidad me va a regresar o bien, me lo va a restar del recibo".