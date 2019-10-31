Avanza limpieza del Río Monclova

El río Monclova será parte de la transformación que se busca para la ciudad, y ya se trabaja en ello; la primera fase se compone del desazolve para retirar basura, hierba y el molesto carrizo que por décadas permaneció en el lecho del cauce.

El director de Obras Públicas en esta ciudad, Blas López, dijo que en otras administraciones trataron de hacer algo con el problema que representaba este río, pero todo se quedó en proyectos y es en esta administración que se llevará a cabo este ambicioso proyecto.

Es en la administración de Alfredo Paredes, cuando por fin se trabaja en el proyecto del río Monclova.

El plan es limpiar completamente el lecho del río para revestirlo, es decir tapizar el lecho con piedra bola, esto evitará que cualquier planta incluyendo el carrizo siga creciendo y en segundo lugar, y permitirá en temporada de lluvias fuertes el agua bronca circule sin obstáculos y sin causar daños. El proyecto del que habló el director de Obras Públicas en Monclova, inicia del puente de la Progreso para terminar en la parte del puente de calle Jiménez, dijo que al concluir el revestimiento se tiene contemplado la construcción de algunos puentes peatonales que permitan a los transeúntes circular con seguridad a través del río.

Todo lo anterior sin contar con el hecho de que el tramo de la Progreso a la Jiménez, se convertirá en un área más segura para los peatones y automovilistas porque ya no habrá carrizos ni matorrales que pudieran servir de escondite a los delincuentes.