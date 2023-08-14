Avanza proceso de concurso mercantil

Avanza el Concurso Mercantil promovido por el empresario Juan Gerardo Bortoni González en contra de Altos Hornos de México, dando así una luz de esperanza a la empresa y a sus acreedores.

El pasado 4 de agosto se informó a través del Diario Oficial de la Federación que en los autos de concurso mercantil 19/2023 promovido por Juan Gerardo Bortoni González en su carácter de administrador único de Transportes Especializados Bortoni, promovió demanda de concurso mercantil contra la comerciante Altos Hornos de México; el 22 de junio del 2023 se declaró en concurso mercantil en etapa de conciliación a la concursada.

Dicha resolución produce efectos de arraigo del responsable de la administración de la comerciante, con obligación a no separarse del lugar de su domicilio sin dejar mediante mandato general o especial con facultades para actos de dominio, actos de administración y para pelitos y cobranzas.

En el documento se estableció como fecha de retroacción el 25 de septiembre del 2022, el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles designó como concialidor a Víctor Manuel Aguilera a quien se le ordenó que inicie el reconocimiento de créditos lo que se hace del conocimiento de los acreedores de la concursada para aquellos que si lo deseen.

Esto plantea una ventana de esperanza para los acreedores quienes esperan que se siga el proceso por el Concurso Mercantil y que se eche abajo el proceso de quiebra con el fin que la ley sea más benévola y no esté en riesgo su patrimonio, sin embargo esto aún está siendo analizando por los funcionarios.