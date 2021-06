Ayuda para Alejandra

Coahuila

Alejandra Montoya Cruz de 38 años de edad es una mujer que anda en silla de ruedas, desde los 10 años de edad perdió la vista y hace años le amputaron sus piernas, todo esto debido a que es diabética y hoy busca apoyo para someterse a una operación.

En medio del edificio de presidencia, ahí se encontraba Alejandra quien arrastraba su silla sola para poder avanzar, las ruedas de esta silla son muy pequeñas por lo que tenía que dar brincos y eso le permitía avanzar muy poco.

Dijo que estaba esperando a un funcionario que le había dicho que fuera porque le iba a dar un apoyo económico y aunque ya tiene varios días acudiendo a la presidencia no ha sido posible contactar a este funcionario.

La mujer tiene su domicilio en la privada Victoria 1505, entre Presidente Cárdenas y Bulevar Harold R Pape, hoy ya no puede ver, ella asegura que tiene cataratas y que desde los 10 años no ve nada, llorando jura que no puede ver, porque dice que la gente puede no creerle, solo se guía por los sonidos y la voz de las personas.

Dijo que su esposo la había llevado ahí y que estaba esperándolo, él salió de presidencia a un mandado y luego regresó por ella, dijo llamarse Alejandro Mata Rivera y explicó que él es socorrista en Águilas Doradas y que a veces la situación económica es muy difícil.

Ella necesita insulina, pañales, alimentos, por lo que él pidió apoyo de la ciudadanía para ayudar a su esposa, la gente puede comunicarse al 866172 23 50, dijo que salió a la presidencia porque un funcionario le dijo que fuera que la apoyaría, y aunque ha ido en repetidas ocasiones, no ha logrado dar con quien le prometió el apoyo.

Los médicos en Saltillo del hospital La Carlota, le dijeron que era posible recuperar la vista en un ojo, pero su esposo asegura que lo único que tiene la decisión es Dios por lo que todo es posible, su esposa puede recuperar la vista.