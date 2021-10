Ayuda para Dominic

Alejandra Jazmín Naja Reza es una madre soltera que se ha tenido que enfrentar a mucho para sacar a sus 4 hijos adelante, a veces no hay para comer, pero siempre confían en que las cosas mejorarán.

El más pequeño de sus hijos es Dominc quien nació con varios problemas de salud, no tiene su ojo derecho y en el izquierdo tiene glaucoma, además tiene colostomía.

El pequeño también tiene una intercomunicación interventricular en el corazón, un defecto de nacimiento en el cual hay un orificio en la pared que separa las dos cavidades inferiores del corazón.

La última revisión que le hicieron al niño le dijeron que no podían operarlo a corazón abierto porque no es candidato a una cirugía por su problema en los pulmones.

Cuando Dominic nación los médicos lo desahuciaron casi de inmediato, pero ya tiene un año 8 meses y se sigue aferrado a la vida.

Satura muy bajo y cuando se llega a poner mal, su madre hace todo lo que esté en sus manos para llevaron al hospital del IMSS, pues es gracias al padre del niño que aunque no lo ve, él pequeño tiene seguro.

“Sí es muy difícil, no trabajo porque no puedo porque tengo que cuidar a Dominc, a veces mis papás me ayudan pero cuando no hay pues no”, comentó.

Dijo que su mamá y su hermana trabajan por eso no le pueden cuidar a los niños para que ella pueda conseguir un empleo y tener un ingreso fijo.

Ella necesita ayuda para Dominc sobre todo leche nido kinder 1, pañales grandes y bolsitas de colostomía de adulto.

El resto de sus hijos están sanos, el más grande tiene 9 años, 6 años y 3 años, Alejandra dijo que ella está bien cuando ve a Dominic riendo, feliz, pero a veces le da tristeza, ver que su niño no puede caminar.

Dijo que a veces no tiene alimentos para sus hijos, a veces alcanza para comprar frijoles y una tapa de huevo y papas, “Con eso la hacemos”, comentó Alejandra.

Ella actualmente vive en calle 24 #1121 entre 7 y 9, la gente interesada en apoyarla puede comunicarse con ella al 866 133 44 96.