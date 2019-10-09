Ayuda para el corazón de Sofía

Para apoyar el caso de Sofía, una pequeña de 1 año 5 meses quien tiene un problema en el corazón se realizará un evento con causa mañana jueves 10 de octubre en el salón Punto Alto a las 8:00 de la noche donde se tiene preparado una gran noche de entretenimiento.

Sofía tiene 1año 5 meses y nació con una malformación en sus arterias denominada Tetralogía de fallo, será sometida a cirugía en el corazón para corregir su situación y su recuperación será de al menos 2 meses la primera fase.

Paola Silva; Presidenta de la Fundación pidió el apoyo de los ciudadanos.

Sus padres Indra Karisma Guevara Godina y Jorge Sebastián Ensiso Silva solicitan apoyo de la ciudadanía y a cambio ofrecen este evento con causa, donde ya todos los integrantes se unen deleitándonos con sus dones artísticos para darles una noche llena de alegría, risas y baile.

Paola Silva presidenta de la Fundación Donando con Corazón hizo la invitación a la ciudadanía a apoyar en dicho evento para el que se debe realizar un donativo de $100 pesos.

“Los esperamos y ojalá que nos ayuden con sus oraciones, Sofía necesita de su presencia y sus deseos para sanar y continuar con una infancia y desarrollo óptimo”, comentó Paola Silva.

Los boletos se pueden adquirir en Beithen Botique y Gordo de Oro o al teléfono 866 174 61 12, actualmente la pequeña está en la clínica de especialidades 34, cardiología 3 piso 313, la gente interesada en realizar su donación lo puede hacer a la cuenta 4152 3132 1800 4161 BBVA Bancomer.