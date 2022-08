¡Ayuda por favor!, José Ángel Martínez Gallegos posteó en su cuenta de Facebook durante mucho tiempo ha vivido de la caridad de los ciudadanos y es que su condición no le permite trabajar.

"Buenas noches a todos, aquí saludándoles con mi nuevo look, ahora con parálisis facial, con una infección muy fuerte en un oído y en la garganta, un dolor muy fuerte en el ojo derecho, todo esto es lo nuevo que tengo más aparte de las necesidades que ya tenía", comentó el hombre.

Desde hace mucho tiempo José Ángel está postrado en cama debido a un accidente vehicular, su cuerpo quedó con muy poca movilidad y con discapacidad permanente.

"Él necesita de alimentos, menciona que no quería volver a pedir ayuda ni tener que molestar a otras personas, porque no es tan fácil, le da vergüenza a un lado para pedir ayuda, la vdd que no lo es, pero solo Dios sabe hasta cuándo esto tendrá que ser así, también Dios sabe que yo tenía muchas, muchas esperanzas en que fuera mi nombre ingresado al sistema para lo de la ayuda de lo de una beca por discapacidad, pero no pasó", comento.

Las personas interesados en apoyar de alguna manera a José Ángel, pueden hacerlo comunicados con él al 866 212 8228.