Ayudan a Karla por infección de piojos

Ciudadanos reportaron a la indigente de nombre Karla que deambula por el centro de la ciudad, que se encuentra infectada con parásitos capilares, el problema llega a tanto que los piojos le recorren ya el cuerpo.

Entrevistada al respecto, la regidora Lucy Pérez Torres dijo que recibió el reporte y acudió a buscarla pero desgraciadamente Karla ya no está en la misma disposición de antes de interactuar con la gente, de charlar como antes.

"No pudimos acercarnos a ella, ahora está más vulnerable, me reportaron que trae en su cabeza bichitos, anda un poco agresiva, no logramos llevarla a bañar como en una ocasión anterior", comentó.

Dijo que pudo detectar que sí tiene comunicación con una persona en particular, por lo que se dio a la tarea de comprar un paquete con artículos para su desparasitación capilar, porque esto realmente es un problema de salud pública.

"La situación de calle es algo muy triste, que realmente quisiéramos que se tratar como lo es, un problema de salud pública, no se tiene ni siquiera las instituciones o lugares adecuados que se requieren para este tipo de personas", comentó la entrevistada.

Dijo que Karla hoy en día está más afectada "desde el momento que te acercas a ella, su mirada su manera de dirigirse a las personas, la agresividad, en diferentes ocasiones la han llevado a los separos de la policía".

Tiene la esperanza de que la persona que recibió el paquete para el aseo de Karla logre hacer que ella lo utilice a fin de combatir el problema que tiene.

"Como ciudadanos estamos comprometidos con esas personas para apoyarlos, hay múltiples factores que hace que una persona se encuentre en esas situaciones, ojalá se diera un avance en esos temas", comentó.