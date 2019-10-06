Ayudan a niño adicto 

Diana Salazar gestora social sigue trabajando con jóvenes adictos a las drogas, aunque no es de manera directa si tiene un enlace con Cristo Vivie en donde recientemente se internó un menor de 13 años que quiere cambiar su vida.

Diana Salazar; Gestora Social.

La gestora social comentó que si bien es cierto no tiene donde internarlos, los ve, los visita y hay muchos otros lugares a donde enviarlos en Monclova se tiene Cristo Vive y en el municipio de Ramos Arizpe otro está Nueva Vida.

“Siempre lo dicho, lo que pasa con los jóvenes que se involucra en las drogas viene de la familia, si educamos a los jóvenes con amor a que estudie, practiquen un deporte, alguna tarea ellos no tuercen su camino menos si como papás estamos al pendientes de ellos”, comentó.

Señaló que desgraciadamente el trabajo consume a los padres de familia y creen que por cumplir con el trabajo y la educación es suficiente y no es así, en el hogar se fomentan los valores, el respeto, la solidaridad, la responsabilidad.

En días pasados llegó un niño de 13 años con Diana Salazar para pedirle ayuda pues él quiere salir del mundo de las drogas porque está cansado, el menor consume Resistol, marihuana.

El menor dijo que estaba cansado de que la gente lo vea mal, de ver a su madre como trabaja a diario y no valorarlo, además de estar enamorado de una jovencita pero la familia de ella no lo acepta.

Todo esto genera rechazo de la sociedad, eso no debe ser, comentó Diana Salazar, no es ayudar a una persona adicta es ayudar al entorno a la ciudad.

El menor se quedó internado en Cristo Vive de Monclova donde se comprometió a hacer todo lo que esté en sus manos para salir adelante.