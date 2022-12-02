Ayudarán a trabajadores a obtener una vivienda

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), firmó un convenio de colaboración con la Cámara Nacional del Comercio (CANACO) y la Coparmex, con el fin de ayudar a los trabajadores que tienen problemas para adquirir una vivienda y aclarar dudas al respecto.

En el evento estuvo el secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Enrique Martínez y Morales, así como Arturo Valdés Pérez presidente de Canaco, Mario Coria Rohell presidente de Coparmex y el subsecretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Enrique Osuna.

El sector inmobiliario es un sector muy informal, pues hay muchas personas que sedicen asesores y se anuncian en redes sociales, solo generando fraudes y engañando tanto a vendedores como compradores.

“Tenemos en AMPI a una de las mejores organizaciones, cada mes hay 30 cursos, certificaciones de mercadotecnia y podemos hacer operaciones a lo largo del país. Próximamente tendremos una bolsa inmobiliaria para darle certeza a las personas que compran y venden, que sus operaciones se realizarán legalmente”

Felipe González, presidente de la asociación en Monclova, señaló que hay muchos casos de personas que acuden del extranjero y son defraudados por supuestos dueños de los terrenos. Así mismo en Monclova hay alrededor de 3 mil créditos de cartera vencida, donde las personas los tienen en salario mínimo y no saben cómo transformarlos a pesos.

“Muchos empresarios comentan que quieren a un trabajador pero no aceptan porque en Infonavit les descontaban mucho a comparación del salario que se le ofrecía, por eso desisten y se quedan en la informalidad”

Así mismo, se hizo entrega de constancias a asesores del sector inmobiliario que los acreditan cómo profesionales en la compra-venta de propiedades, terrenos e inmuebles. Con esta certificación se podrán prevenir fraudes y los clientes podrán realizar operaciones seguras y legales.