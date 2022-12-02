Contactanos
Coahuila

Ayudarán a trabajadores a obtener una vivienda

Firman CANACO y COPARMEX convenio con AMPI.

Por Azucena Tenorio - 02 diciembre, 2022 - 00:29 a.m.
Cámaras empresariales firmaron un convenio para mejorar los créditos inmobiliarios de los trabajadores.
Cámaras empresariales firmaron un convenio para mejorar los créditos inmobiliarios de los trabajadores.

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), firmó un convenio de colaboración con la Cámara Nacional del Comercio (CANACO) y la Coparmex, con el fin de ayudar a los trabajadores que tienen problemas para adquirir una vivienda y aclarar dudas al respecto.

En el evento estuvo el secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Enrique Martínez y Morales, así como Arturo Valdés Pérez presidente de Canaco, Mario Coria Rohell presidente de Coparmex y el subsecretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Enrique Osuna.

El sector inmobiliario es un sector muy informal, pues hay muchas personas que sedicen asesores y se anuncian en redes sociales, solo generando fraudes y engañando tanto a vendedores como compradores.

Placeholder

“Tenemos en AMPI  a una de las mejores organizaciones, cada mes hay 30 cursos, certificaciones de mercadotecnia y podemos hacer operaciones a lo largo del país. Próximamente tendremos una bolsa inmobiliaria para darle certeza a las personas que compran y venden, que sus operaciones se realizarán legalmente”

Felipe González, presidente de la asociación en Monclova, señaló que hay muchos casos de personas que acuden del extranjero y son defraudados por supuestos dueños de los terrenos. Así mismo en Monclova hay alrededor de 3 mil créditos de cartera vencida, donde las personas los tienen en salario mínimo y no saben cómo transformarlos a pesos.

“Muchos empresarios comentan que quieren a un trabajador pero no aceptan porque en Infonavit les descontaban mucho a comparación del salario que se le ofrecía, por eso desisten y se quedan en la informalidad”

Así mismo, se hizo entrega de constancias a asesores del sector inmobiliario que los acreditan cómo profesionales en la compra-venta de propiedades, terrenos e inmuebles. Con esta certificación se podrán prevenir fraudes y los clientes podrán realizar operaciones seguras y legales.

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados