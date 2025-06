Baile con causa apoyará a jóvenes con cáncer en emotiva noche solidaria

Una noche de nostalgia, música y sobre todo solidaridad se vivirá este 20 de junio con el Baile del Recuerdo, un evento con causa para apoyar a Perla Castillo y Efrén Valentín Rodríguez Pedraza, dos jóvenes que luchan contra el cáncer.

El evento se realizará en el salón La Oh! de 9:00 p.m. a 2:00 a.m. con la música del reconocido DJ Chirrín. Los boletos estarán en preventa a $100 y taquilla a $150, y todo lo recaudado se destinará al tratamiento médico y estudios de ambos jóvenes.

Efrén, de apenas 24 años, fue diagnosticado con cáncer en el corazón tras una caída ocurrida el día de su cumpleaños. "Me resistí a que me aventaran al agua y terminé lesionado. De ahí vino todo esto", recuerda. Desde entonces, su vida cambió por completo.

Con voz firme, comparte: "Me siento frustrado, triste. Estoy yendo al psicólogo porque la palabra ´cáncer´ no cualquiera la puede asimilar". Pese a todo, mantiene la esperanza: "Me dijeron que es calidad de vida lo que me están dando, y estoy viviendo mi día a día".

Su sueño, dice, es ejercer como enfermero y ayudar a otros: "Mi deseo es sanar y apoyar a quienes lo necesiten. A mí se me cayó el mundo, pero la última palabra la tiene Dios. No se rindan, hay que echarle ganas".

Este evento no es solo una fiesta, sino una demostración de amor y empatía. Cada boleto representa un paso hacia la recuperación, un gesto de esperanza y un acto de humanidad.

Asistir al Baile del Recuerdo puede cambiar vidas.