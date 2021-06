Baja edad de hospitalizados

Coahuila

Ahora son jóvenes de 20 años.

Ese rango de población es vulnerable por la falta de vacuna, por eso no hay que bajar la guardia, Faustino Aguilar Arocha, Titular de la Jurisdicción Sanitaria 04.

Los últimos 4 hospitalizados en Monclova eran personas mayores de 20 años de edad, caso contrario a lo que se vivió hace seis meses en la región centro donde los adultos mayores eran más afectados por el Covid-19. El titular de la Jurisdicción Sanitaria 04 indicó que este rango de población es vulnerable al no estar vacunado, Faustino Aguilar Arocha mencionó que durante la semana se tuvo a 4 pacientes en el Hospital de Cemex, una ampliación de la Clínica 86 del Instituto Mexicano del Seguro Social. "Los hospitalizados eran personas jóvenes que no habían estado vacunadas, de 20 años en adelante ya que aún no les toca recibir la primera dosis, apenas estamos completando la primera fase de los de 40 a 49 años de edad en Monclova". Aunque antes eran escasas las personas jóvenes que llegaban a estar hospitalizadas, esto ha cambiado a seis meses desde que se tuvo una sobrepoblación de pacientes en el piso Covid de la Clínica 7 del IMSS, cuando los doctores no se daban abasto en atenderlos y sacarlos adelante.

Descartó que haya una nueva cepa de Covid-19 en la región centro y de detectarse, las vacunas también protegen a la población contra sus efectos.

"Vamos avanzando con la vacunación pero el virus persiste y si hay casos positivos en la región pero son pocos, en Monclova solo hay alrededor de 6 casos activos de Covid-19, por eso le pedimos a la gente que se sigan cuidando aunque tengan su esquema de vacunación".