Baja precio de gas Lp

Monclova; Coah.- Se mantiene a la baja el precio de gas LP beneficiando la economía de familias de Monclova y la región centro de Coahuila, de acuerdo a la Comisión Reguladora de Energía informó apenas el mes pasado que el precio máximo en el estado sería de $9.50 litro, mientras que en las últimas dos semanas de este mes de junio su precio se encuentra en $8.95 litro.

Los precios reflejan la nueva metodología aplicada por el regulador para topar los precios del gas LP al público en general en todo el territorio nacional, emprendido desde el 2021.

Tan solo el año pasado el litro de gas oscilaba entre los 22 y 23 pesos pero en temporada invernal, por lo que en periodo de verano en el año actual su precio se mantiene a la baja.

Cabe mencionar que de acuerdo a la tabla de precios máximos aplicables de gas LP a consumidores finales por región y medio de venta con vigencia del 25 de junio al 01 de julio del 2023, Monclova registra el precio por kilogramo de $16.11 mientras que precio por litro de $8.70