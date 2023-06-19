Bajan ventas ante el calor

Entre un 10 y un 15 por ciento han disminuido las ventas en la localidad, debido a las altas temperaturas que se han sentido en los últimos días en la región y que se espera continúen en las próximas semanas.

El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Arturo Valdés Pérez indicó que durante la última semana se registró una caída en las ventas, debido a que las personas deciden no salir a la calle en horas pico.

Indicó que es mínima la afluencia que se ve en la ciudad, sobre todo de 12 a 5 de la tarde, lo que se refleja en menos ventas.

Señaló que la población se abstiene a salir a la calle en horas pico para protegerse de las altas temperaturas y prevenir el golpe de calor, pero esto impacta al sector comercial que ya registra una disminución en las ventas.

“La gente no sale por el intenso calor que se está sintiendo, menos si el negocio no cuenta con clima o las condiciones necesarias, por lo que la gente sale a hacer sus compras o muy temprano o ya por la tarde”.

Mencionó que la población busca los establecimientos que cuentan con aire acondicionado, lo que también incrementa los costos, debido a que las tiendas están obligadas a mantener los climas encendidos, lo que eleva los gastos, mientras que las ventas disminuyen.