Bastantes fallas hay en Monclova

La Unión de Organismos Empresariales exigió que la Comisión Federal de Electricidad de prioridad a los problemas y fallas que se presentan en la región centro, en lugar de enviar cuadrillas a otros estados como Nuevo León.

Marco Antonio Ramón externó que cientos de familias se han visto afectadas con la ola de calor y la sobre carga de energía eléctrica en los hogares, lo cual ha dañado los transformadores y han pasado días para que el personal de la comisión pueda dar una solución.

Explicó que en Monclova como el resto de la región centro tiene faltante de cuadrillas de la CFE para atender los llamados ya que se enviaron grupos para atender contingencias pero en Piedras Negras y Monterrey, Nuevo León donde las familias también se han manifestado y cerrado principales avenidas.

“Uno llama al número 071 y lo dejan esperando en la línea por mucho tiempo esperando a que alguien te conteste, se dificulta la comunicación pues a veces no es mucho lo que se tardan en arreglar las averías, como lo ocurrido en la colonia Tecnológico donde solo le movieron a una cuchilla”

Exigió darle prioridad a la región centro ya que todos están sufriendo de los apagones tanto la población como el sector empresarial, desprotegidos ya que el intenso calor apenas empezó.