Becarán a 800 hijos de obreros

Apoyará el Diputado Local Electo Alfredo Paredes a los trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) y sus familias, principalmente en el ámbito educativo donde se estima que son 800 alumnos , por indicaciones del Gobernador Electo Manolo Jiménez Salinas.

El Secretario General de la Sección 288, Francisco Ríos Treviño, el Secretario General de la Sección 147, Néstor Torres y miembros del Comité Local se reunieron con el Diputado Local en la plaza principal de Monclova, donde le expusieron las principales necesidades que tienen los obreros.

Alfredo Paredes dijo que el apoyo está indicado por el gobernador electo Manolo Jiménez Salinas, por lo que se está haciendo una radiografía de Monclova y la región centro de los temas prioritarios y de mayor necesidad.

"Nos ofreció diversos apoyos, se está haciendo un plan de trabajo y nos pidió que hagamos unas listas de todos los hijos de trabajadores para tener un programa de apoyo que consiste en darnos el apoyo en colegiatura de cualquier nivel en Monclova".

Francisco Ríos Treviño externó que la lista será entregada antes del mes de enero luego de realizar la encuesta entre la base trabajadora de ambos sindicatos y se estima que son alrededor de 700 a 800 alumnos.

"Haremos un convenio de colaboración para que no paguen las colegiaturas mientras no pasemos esta crisis, en el tema de atención médica igual y en los micro créditos a las mujeres. Si estamos esperanzados a que se resuelva el tema de Altos Hornos de México, no le veo luz al final del túnel", indicó Alfredo Paredes López.