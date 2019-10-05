Bendicen mascotas

Muchas fueron las mascotas bendecidas, por el Fray, Hugo Montero Castillo, en el atrio de la iglesia, San Francisco de Asís, de la colonia El Pueblo, donde también se ubicó el módulo de control animal, que fue aprovechado principalmente, por los propietarios de perros y gatos.

La bendición de las mascotas fue un éxito, pues se aprecia que los propietarios quieren lo mejor para sus mascotas, en lo espiritual y en la salud.

La respuesta de la gente al módulo fue alta, señaló Martín Gómez, responsable de este departamento, y agregó que año tras año, la cantidad de propietarios de mascotas, se preocupan más por mantenerlos libres de enfermedades y otro tipo de afecciones.

Esto indica que cada día, más personas adoptan la cultura del cuidado y atención de las mascotas, haciéndose más responsables en lo que al tener y atender ya sea un perro, un gato o cualquier tipo de animal, se refiere, lo importante en el caso de perros y gatos, es mantenerlos sanos y evitar salgan a la calle “Sin control y supervisión”.

Durante la bendición de las mascotas, los propietarios de perros y gatos, solicitaron la vacuna para la desparasitación interna y externa, como eliminar garrapatas y pulgas, plagas que pueden afectar a los humanos, si el dueño de la mascota no la atiende oportunamente.