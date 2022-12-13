Benefician a más de 6 mil personas con recarpeteo

El alcalde, Dr. Mario Dávila Delgado, hizo entrega de una obra de recarpeteo en 13 mil 198.90 metros cuadrados de la calle Nogal de la colonia Fovissste, en la que se aplicó una inversión de 4 millones 641 mil 386 pesos, beneficiando a 6 mil 535 personas; la vecina Marcela González, agradeció al alcalde, no solo por la obra de recarpeteo que la beneficia, sino por todas las obras que ha hecho en toda la ciudad.

La vecina quien también forma parte de los empresarios emprendedores de esta ciudad, agradeció una vez más al alcalde, por el apoyo que ha otorgado a los emprendedores, a través de distintos eventos, donde han tenido la oportunidad de ofertar sus productos artesanales.

Por su parte el alcalde dijo en su mensaje, que su administración trabaja en beneficio de los ciudadanos, y agradeció a los regidores, regidoras, sindicas, directores y a todo su equipo de trabajo, porque al inicio de la administración tardaron un poco en arrancar, pero gracias al esfuerzo de todos y una vez que se comenzó a caminar, ahora nada los va a detener.

Agregó que el fundamento de esta administración es atender la problemática de los ciudadanos y apoyarlos en sus condiciones y necesidades de cualquier tipo, “Hay apoyo para emprendedores, en obra pública, en programas sociales, apoyos que se ofrecen a través del DIF, y todo se fundamenta en una administración sana y responsable, que ayuda al necesitado, porque esa es la obligación que tenemos como administración”, dijo el alcalde.

En el evento de entrega se contó con la participación del sacerdote, Lázaro Hernández Soto, de la parroquia La Salle, quien aprovechó para bendecir la obra entregada, y posteriormente los funcionarios municipales, junto con el alcalde Mario Dávila y la vecina, Marcela González, cortaron el listón inaugural, entregando de manera oficial la obra.