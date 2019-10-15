¡Boquetazo a Coppel Carranza!

Miles de pesos en celulares, ipads, tabletas electrónicas, consolas de videojuegos, perfumes y aparatos electrónicos, fue el botín que se llevaron los ladrones al dar un boquetazo a una tienda departamental ubicada en calles de la Zona Centro.

Los ladrones ingresaron por el patio de la escuela secundaria Harold R. Pape para dañar la pared y hacer un boquete.

Fue por la mañana cuando el personal de la tienda localizada en la esquina conformada por las calles Venustiano Carranza y Guerrero, descubrieron el atraco. Los responsables ingresaron durante la madrugada al patio de la escuela secundaria Harold R. Pape, y comenzaron a realizar un boquete en la pared de la tienda.

Luego de tumbar un pedazo considerable de concreto, los amantes de lo ajeno se tomaron todo el tiempo del mundo para saquear la tienda, apoderándose de aparatos electrónicos, costosos celulares, consolas de videojuegos y tabletas electrónicas dejando un cuantioso menoscabo de 300 mil pesos.

Al descubrir el robo, el personal de la tienda solicitó el apoyo de la Policía mediante el número de emergencia. Misteriosamente, el sistema de alarma no se activó, hecho por el cual, las autoridades no se dieron cuenta del robo al momento.

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Aprovechando la oscuridad, los delincuentes lograron escapar, sin que nadie hiciera algo por impedirlo.

Luego que el robo fue reportado, la Policía Municipal llegó al sitio al igual que los detectives de la Agencia de Investigación Criminal, quienes se encargaron de inspeccionar el área y la escuela aledaña por donde se metieron los delincuentes, a fin de recabar pistas que los lleven a dar con el paradero de los responsables.

Personal de Servicios Periciales se encargaron de fijar y recolectar las evidencias encontradas al interior de la tienda, y solicitaron los videos de las cámaras de seguridad de la tienda y negocios aledaños a fin de obtener la identidad de los ladrones. Por su parte, el representante legal de la tienda acudió a formalizar su denuncia ante el Ministerio Público.