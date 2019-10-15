‘Boquetazo’ no suspendió clases

A pesar del robo a Coppel desde la Secundaria 5 Harold R. Pape, las clases continuaron de forma normal y alrededor de 700 alumnos de los dos turnos tuvieron clases regulares, Félix Rodríguez Ramos indicó que esto no había ocurrido antes.

El asalto a Coppel Carranza durante la madrugada del lunes, los empleados no sabían que estaba pasando y tuvieron que esperar fuera de la tienda mientras los agentes investigaban en el interior.

El titular de Servicios Educativos en la Región Centro, índico que no se le hizo mención de suspender clases debido a las investigaciones que las autoridades estaban realizando, al contrario, le pidió al director que apoyara en todo lo que hiciera falta para dar con el o los responsables.

Rodríguez Ramos dijo, en los dos turnos de la secundaria son alrededor de 700 alumnos, a pesar de la conmoción, no fue impedimento para tener clases y hora normal de salida. Señalo que esto no había ocurrido en dicho plantel o en otros de la región centro.