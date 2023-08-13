'Boquetean' Milano; se llevan caja fuerte

MONCLOVA, COAH.- La caja fuerte que contenía 20 mil pesos, desapareció luego que amantes de lo ajeno irrumpieron en la tienda Milano, ubicada en el primer cuadro de la ciudad, al hacer varios boquetazos en el techo.

El atraco se registró la noche del sábado en la tienda localizada en la calle Hidalgo, frente a la plaza principal, donde los hampones lograron ingresar tras hacer boquetes en el techo y la pared de la parte posterior del local. Nadie vio nada.

Elementos de la Policía Municipal se movilizaron por el reporte de robo en el establecimiento y aseguraron a cuatro sospechosos a los que liberaron de inmediato, al descartar que estuvieran involucrados en el robo de la caja fuerte que contenían el dinero en efectivo.

Por otra parte, detectives de la Agencia de Investigación Criminal arribaron al negocio que fue blanco de la delincuencia para iniciar las averiguaciones correspondientes además abrieron una carpeta de investigación para esclarecer el robo de los 20 mil pesos.