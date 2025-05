Brinda un mensaje de amor a mamás

En las calles del Centro de Monclova, un joven papá de 23 años con guitarra en mano, recorre las arterias de la ciudad llevando su música y alegría a las mamás en su día especial.

Pablo de Jesús Castillo, originario de la colonia Colinas de Santiago, se dedica a cantar serenatas a las madres a cambio de unas monedas que le permitan cubrir las necesidades básicas de su hogar, que comparte con su esposa Cinthia y su hija Paulet, de tan solo seis meses de edad.

"Me gusta mucho lo que hago. He visto que la gente responde bien, me dan moneadas y a veces alcanza para lo básico: la comida del día y ahorrar un poco. Si no fuera por la música, no sé qué haría", comenta Pablo, mientras ajusta las cuerdas de su guitarra bajo el sol radiante.

Desde los 15 años, comenzó a tocar la guitarra por pura pasión, pero fue hace más de un año cuando la música se convirtió en su sustento.

Este Día de la Madre, Pablo tiene en agenda 10 serenatas que le fueron contratadas por los hijos de las mamás que lo vieron en las calles del Centro.

Con un repertorio que incluye canciones tradicionales como Señora, Señora, Las Mañanitas, Jema, Hermoso Cariño, Amor Eterno y otras, se convierte en un mensajero de amor y gratitud para las mamás en su día.

"Me contratan para ir a las colonias del sur de la ciudad, porque no tengo vehículo propio. Cobro 150 pesos por tres canciones y las llevo con gusto. A veces me subo a los camiones de ruta hacia Frontera, y ahí también me contratan para serenatas", explica.

Aunque no tiene una banda o equipo de alta gama, se las ingenia para hacer su música lo mejor posible. "También tengo fara, requinto, armonía y acordeón. Con eso me basta. Todo por mil pesos la hora. No necesito más, lo importante es darle lo mejor a la gente que me contrata", señala mientras sonríe.

Con esfuerzo y dedicación, Pablo sigue tocando su guitarra para hacer feliz a su familia y a la comunidad. A sus 23 años, tiene claro lo que quiere: vivir de lo que le apasiona y, sobre todo, disfrutar cada momento que pasa con su esposa e hija.

"Estoy contento, porque estoy haciendo lo que me gusta, y no hay nada mejor que ganarse la vida haciendo lo que amas", afirma.

Si quieres contratar una serenata, puedes comunicarte a través del número 866-121-51-52 o buscarlo como Pablo Músico.