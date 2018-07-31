Brindan en CAIF ayuda psicológica

Los Centros de Atención e Integración Familiar (CAIF) que se encuentran en municipios de la Región Centro han favorecido a cientos de coahuilenses con atención de terapias psicológicas cuando así lo requieren. Lo anterior por instrucciones de la Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, Marcela Gorgón; señaló Josué Jiménez Flores, titular regional de la institución.

Detalló que en lo que va del año se ha logrado atender en promedio de ocho a 12 personas diarias en cada uno de los módulos de esta región.

Indicó que son las psicólogas quienes de acuerdo a una valoración previa canalizan a las personas a una terapia cuando así lo requieren, esto sin costo alguno.

Expuso que en la temporada vacacional, los Centros de Atención e Integración Familiar se encuentran abiertos para atender a quien solicite el apoyo, o a las personas que en su caso ya llevan un seguimiento de atención.

El funcionario dijo que de igual manera en los municipios de la Región Centro pueden acudir a los CAIF, donde se ofrecen además atenciones y pláticas para adolescentes y niños con diferentes temas buscando entre otras cosas la prevención de alguna situación, como puede ser el bullying.

Además, se imparte un taller denominado “Masculinidad por la paz”, que en conjunto con el Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres llevan a cabo para orientar las energías negativas de varones, evitando con ello mayor violencia en el hogar.

Indicó que hay programas como el “Pisotón”, con que se ofrece un acercamiento a la infancia para detectar conductas anómalas en el menor a causa de abuso psicológico y/o físico.

Quienes estén interesados en algún tipo de atención o valoración pueden comunicarse al teléfono 6-32-17-89 donde se les canaliza, o bien acudir directamente a las oficinas ubicadas en Colonia Fovissste.

Ahí se les puede agendar una cita, se les define una hora y un día de la semana para poder ser atendidos, valorados y darles el seguimiento que cada uno demanda.