Brindarán abogados asesoría gratuita

MONCLOVA., COAH.-Será este sábado 3 de diciembre cuando se lleve a cabo el programa “Juris te orienta” a cargo de jurídicos especialistas de la facultad de jurisprudencia de Saltillo y Monclova, quienes brindarán asesoría legal gratuita a quienes así la requieran.

Este evento se llevará a cabo en la explanada de la Facultad de Contaduría y Administración en un horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde, por lo que se invita a las personas que tengan algún problema legal, patrimonial, fiscal, civil y de todo tipo, para que reciban la atención y sobre todo la asesoría legal que ellos necesiten.

Dentro de los especialistas se encuentran magistrados, jueces, notarios públicos, así como el director de la faculta de Jurisprudencia Alfonso Yánez quien pondrá su pondrá toda su experiencia y conocimientos del ramo al servicio de la comunidad.

El director de la Facultad de Contaduría y Administración Gabriel Aguilera Mancilla también estará presente en esta brigada de apoyo, por lo que invita a la gente a acudir en los horarios antes mencionados llevando su papelería para dar un contexto a los abogados ahí presentes y de esa forma se les pueda dar la información que ellos requieren.

“Serán 12 Abogados así como docentes de la facultad quienes estarán en el programa de apoyo a la comunidad, por lo que es importante que acudan y sean parte de este beneficio que se realiza de forma totalmente gratuita”.