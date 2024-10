Busca 288 diálogo con trabajadoras.

El sindicato de la Sección 288 está buscando establecer un diálogo constructivo con las trabajadoras que han presentado una demanda en su contra. Después de una audiencia celebrada en el Centro de Conciliación el fin de semana, los representantes del sindicato manifestaron su disposición para encontrar una solución pacífica y justa para todas las partes involucradas.

"Estamos en la mejor disposición de llegar a un acuerdo", declararon los representantes del sindicato. "Las condiciones no nos dan para negociar actualmente, pero estamos dispuestos a encontrar una solución que beneficie a ambas partes".

El sindicato aseguró que no está en contra de pagar a las trabajadoras, sino que las condiciones económicas actuales no lo permiten. "No estamos en contra de no pagar, nosotros aquí estamos, las condiciones no permiten que se les pague así estamos también nosotros desde hace dos años", explicaron.

La audiencia en el Centro de Conciliación también reveló que podría imponerse una multa al sindicato si no se llega a un acuerdo. Sin embargo, los representantes del sindicato están optimistas sobre la posibilidad de encontrar una solución que evite esta medida.

"Existe la esperanza de que esto camine y que el sindicato se abra y el empleo siga para ellas", mencionaron. El llamado es para que se puedan llegar a acuerdos en cualquier momento y encontrar una solución pacífica y justa para todas las partes involucradas.