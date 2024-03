Busca apoyo para ir a torneo nacional

Elizabeth Sánchez, reconocida como "La Güera" en el ámbito deportivo, ha solicitado el respaldo para poder asistir al próximo torneo nacional de softbol en Playa del Carmen, con 50 años de edad, ha sido seleccionada para integrar el equipo "Decanas".

Sánchez, quien es la única representante de la región centro en este selecto equipo, ha dedicado tres décadas de su vida al softbol, consolidando una destacada trayectoria en este deporte. Su pasión y perseverancia han sido recompensadas con esta oportunidad única de representar a su región a nivel nacional.

El evento se realizará del 1 al 5 de mayo en Playa del Carmen, donde busca representar a Coahuila. Con un firme deseo de profesionalizarse en el softbol, "La Güera" ve este torneo como un trampolín hacia la realización de su sueño deportivo.

El softbol, más allá de ser un juego, representa para Elizabeth Sánchez un estilo de vida y una pasión que ha cultivado con esfuerzo y sacrificio a lo largo de los años. Sigue preparándose para poder ser catcher en el torneo pero necesita de equipó nuevo y recursos para su traslado.

"Son 5 mil 867 pesos del hotel y el avión de 4 mil 800 pesos, además me pidieron tener un equipo de protección nuevo porque el mío ya está viejito, el de segunda mano me lo dan en 5 mil pesos. A mis 50 años todavía me creo capaz de seguir jugando, de darles guerra en cualquier posición que me pongan, las domino todas".

Su compromiso y habilidades han sido reconocidos por sus compañeros de equipo y por la comunidad deportiva en general, además en Monclova es parte del equipo Juniors en donde sus compañeras son jóvenes de veinte años, quienes admiran su dedicación y buen físico.

Por ello, Sánchez hizo un llamado a las autoridades locales y a las instituciones pertinentes para que brinden el apoyo necesario que le permita participar en este importante evento. Su determinación y dedicación son un ejemplo inspirador para los jóvenes deportistas de la región, y su participación en el torneo nacional no solo sería un logro personal, sino también un motivo de orgullo para su comunidad.

Ahora, con la oportunidad de representar a su región a nivel nacional, "La Güera" busca el respaldo necesario para alcanzar su máximo potencial en el terreno de juego y cumplir su anhelado sueño de jugar de manera profesional.